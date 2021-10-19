Семью Мордвинцевых из Раменского городского округа наградили Орденом «Родительская слава». У пары восемь детей, сейчас они ждут девятого ребенка. Самой старшей девочке 16 лет, самому младшему — три года.

Девятый ребенок родится уже через пару месяцев. Это будет девочка, которую всей семьей решили назвать Катей. Все дети играют на музыкальных инструментах. Большую роль сыграл тот факт, что их папа — профессиональный гитарист. У каждого есть свой любимый инструмент — гитара, пианино, труба или скрипка. Семья живет в частном доме, поэтому репетиции семейного оркестра соседям не мешают.

Родители Анна и Денис поделились — не представляют свою жизнь без детей.

«Задать вопрос: без кого из них ты бы мог бы обойтись? Не без кого бы не могли бы обойтись. И мы рады за всех деток, которых мы имеем», — рассказал отец Денис Мордвинцев.

Ребята помогают родителям — каждый сам выбирает свои обязанности. Чтобы никто ничего не забыл — в гостиной висит бланк-напоминание.

«У каждого ребенка есть свои обязанности. В совокупности они помогают возрастать в труде и в любви, и помогают держать дом в хорошем состоянии», — отметила старшая дочь Дарина.

Семья дружная, но иногда кому-то из детей хочется побыть наедине с мамой. Поэтому Анна придумала «мамин день».

«Мы можем куда-то поехать, сходить, когда все ребятки в школе, в садике или бабушке помогают с малышами. И вот они знают, что бывает такой день — мамин. И они даже когда остаются, они такие: „Ой, мама, у нас сегодня будет мамин день!“. То есть один на один», — рассказала Анна.

Мордвинцевы уверенны — важно не просто родить много детей, но и воспитать их достойными людьми. И у них это получилось — Анну и Дениса наградили Орденом «Родительская слава». Его вручил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев — за заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи.

Семья также получила еще один подарок — поездку в Москвариум. Изучать морских животных и рыб отправились все вместе.