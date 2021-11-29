Супруги спели на родах в Пушкино, чтобы поддержать друг друга
Первенец в семье музыкантов родился под их пение в Пушкино
Семья музыкантов удивила сотрудников перинатального центра в Пушкино своим необычным подходом. Узнав, что голосовая практика обезболивает, Ольга Петрищева решила, что сын родится под пение мамы и папы. Так на свет появился Ян.
Ян стал долгожданным первенцем в семье. Он родился под пение мамы и папы — Сергея Петрищева, солиста Московского государственного академического музыкального театра имени Сац.
Супруги вместе уже почти 20 лет. Вместе учились еще в Оренбургском музыкальном колледже.
Рожать под пение мы решили после того, как узнали, что голосовая практика обезболивает
Ребенка Петрищевы планировали давно. Ольга пошутила, что Ян родился сразу после того, как они с мужем закрыли долг за жилье перед банком.
«Даже не знаю, как бы я без него справилась на родах. Мы за все эти годы так синхронизировались, что даже когда я худела во время беременности, он худел вместе со мной», — поделилась супруга.
Заместитель главного врача Андрей Лесной подчеркнул, что такая близость всегда помогает. По его словам, команда центра — сторонники партнерских родов, когда у семьи есть объективная возможность.
Ольга и Сергей Петрищевы не сомневаются в том, что их дети тоже будут музыкальными. Они хотят создать большую семью.