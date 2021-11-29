Супруги спели на родах в Пушкино, чтобы поддержать друг друга

Семья музыкантов удивила сотрудников перинатального центра в Пушкино своим необычным подходом. Узнав, что голосовая практика обезболивает, Ольга Петрищева решила, что сын родится под пение мамы и папы. Так на свет появился Ян.

Ян стал долгожданным первенцем в семье. Он родился под пение мамы и папы — Сергея Петрищева, солиста Московского государственного академического музыкального театра имени Сац.

Супруги вместе уже почти 20 лет. Вместе учились еще в Оренбургском музыкальном колледже.

Рожать под пение мы решили после того, как узнали, что голосовая практика обезболивает Ольга Петрищева.

Ребенка Петрищевы планировали давно. Ольга пошутила, что Ян родился сразу после того, как они с мужем закрыли долг за жилье перед банком.

«Даже не знаю, как бы я без него справилась на родах. Мы за все эти годы так синхронизировались, что даже когда я худела во время беременности, он худел вместе со мной», — поделилась супруга.

Заместитель главного врача Андрей Лесной подчеркнул, что такая близость всегда помогает. По его словам, команда центра — сторонники партнерских родов, когда у семьи есть объективная возможность.

Ольга и Сергей Петрищевы не сомневаются в том, что их дети тоже будут музыкальными. Они хотят создать большую семью.