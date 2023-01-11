Подмосковье 11 января 2023, 17:55 Супруги из самой молодой многодетной семьи в Балашихе стали родителями в 10-й раз

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В первые дни этого года жительница Балашихи Ирина Лыкова родила десятого ребенка — дочь Евгению. До этого момента в семье было три мальчика и шесть девочек.

Ирина встретила своего будущего супруга Ивана 15 лет назад. Сейчас они являются самой молодой парой в округе — Ирине 35 лет, а ее мужу — 40.

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«Чем больше армия, тем легче править. С божьей помощью. Помаленьку», — заявил отец новорожденной девочки.

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Из областного перинатального центра Ирину выписывают не впервые. Здесь она родила восьмерых детей.

«Все замечательные детки. Здоровенькие, красивые. Это действительно сегодня для всех большой праздник», — сообщила главный врач центра Ольга Серова.

Лыковым помогают с детьми бабушки.

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