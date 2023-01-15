Подмосковье 15 января 2023, 22:42 Супруги из Красногорска бросили работу ради создания фруктово-ягодной фермы

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Наталья и Александр Федоровы из Красногорска полтора года назад кардинально поменяли свою жизнь. Супруги уволились с работы, чтобы создать собственную ферму по производству ягод и фруктов. Первым продуктом семейного бизнеса стал сироп из топинамбура.

«Наверное, когда что-то любишь и хочешь что-то создавать, страх не имеет такого решающего значения. Страх был, конечно, но мы всегда хотели что-то создать, например, ферму», — заявил Александр Федоров.

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Теперь у семьи три гектара земли, где они выращивают фрукты и ягоды. После первых урожаев они запустили собственное производство.

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«Первое, с чего мы начали вообще свое производство — это сироп топинамбура. Мы берем земляную грушу, выпариваем сок, после этого отжимаем всю жидкость. У нас сироп — это чистый концентрат», — сообщила Наталья Федорова.

Их продуктом уже заинтересовались иностранные компании. Сейчас пара ведет переговоры с клиентами из Германии.

Кроме сиропа местные фермеры начали делать халву, пастилу, мармелад и даже уксус.

«Уксус можно использовать как заправку, можно в пиццу, мясо, кстати, мясо получается бесподобное. Также его пьют по утрам — чайную ложку на стакан воды. Он ощелачивает организм, повышает иммунитет и способствует похудению», — поделилась Наталья Федорова.

Наталья и Александр хотят оставить после себя не успешный бизнес, а любовь к природе. Привить это чувство они собираются не только своим детям, но и всем посетителям фермы — для них на территории уже строятся гостевые дома.

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