Супруги из Кабардино-Балкарии построили ферму мечты в Подмосковье

История этой семьи — лучшая мотивация для тех, кто до сих пор не решился осуществить свою мечту. Два года назад Тахир и Людмила с детьми переехали из Кабардино-Балкарии в Подмосковье. Это сейчас у них своя ферма, сыроварня и магазин, а тогда пришлось начинать все с нуля.

Мечта стать фермером началась с жеребенка, которого еще в Нальчике подарил Тахиру друг. Конь вырос, места стало не хватать. Стали расширяться, так и увлеклись сельским хозяйством. Потом, в 2018 году, Тахир купил землю под Наро-Фоминском в Подмосковье, которое полюбил еще во времена своего студенчества.

«Меня всегда тянуло сюда. Я раньше фермерством дома в Нальчике пять лет занимался, а потом — здесь. Мы начали строить ферму своими руками, всей семьей: отец, я, брат. Развели скот», — рассказывает фермер Тахир Джаппуев.

Поворотным моментом в истории работящей семьи стал грант от государства на сумму около 18 миллионов рублей. Благодаря этим деньгам фермеры смогли совершить рывок и встать на ноги. Недавно открыли свой магазин, в котором сейчас нет отбоя от покупателей. В продаже только натуральные молочные продукты.

Сыры варит супруга Тахира — Людмила. Она всему научилась сама. Вкладывает в дело душу, поэтому вся продукция невероятно вкусная. Четверо детей фермерской пары с малых лет помогают маме и папе по хозяйству, потихоньку перенимают мастерство.

Но семейных рук уже не хватает. Работать Тахиру и Людмиле приходится с раннего утра и до поздней ночи, а производство растет, поэтому сейчас они ищут новых сотрудников.

«Мы готовы проживанием обеспечить, а зарплата зависит от того, на что человек способен. Планы у нас грандиозные. Хотим закончить стройку, благоустроить территорию, открыть кафе и не только. Участок у нас в лес заходит, там планируем строить домики для отдыха», — говорит Тахир.

Сейчас в поголовье фермеров более 50 коров. Джаппуевы хотят увеличить производство молока до 480 тонн в год. Глаза горят. Дело приносит удовольствие и доход, а значит — все получится.