Подмосковье 10 июля 2023, 10:27 Супруги Ерофеевы из Воскресенска стали призерами регионального конкурса «Семья года»

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Концерт ко Дню семьи, любви и верности прошел в дворце культуры «Химик» в Воскресенске. Самые активные семьи округа получили награды к празднику, среди них — супруги Ерофеевы, ставшие призерами конкурса «Семья года».

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин на празднике поздравил самые активные семьи округа.

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«Важный праздник, символизирующий традиционные ценности русского человека, и хороший повод напомнить своим близким, как много они значат», — сказал глава.

Павел и Екатерина Ерофеевы вместе уже 15 лет. За это время у них появилось двое детей — Аня и Миша. Недавно они стали призерами регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

Валерий и Елена Юровы вместе 45 лет. Они вырастили троих детей, сейчас уже воспитывают внуков. Глава вручил их семье медаль «За любовь и верность».

Участие в празднике также приняли семьи участников СВО и юбиляры совместной жизни. Концерт организовали благодаря всероссийской акции «Vерность. Любовь. Zабота» партии «Единая Россия».

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