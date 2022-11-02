Супруге мобилизованного из Коломны помогут устроиться на работу | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 22:30 Супруге мобилизованного из Коломны помогут устроиться на работу

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Вадим Александров работал кладовщиком. Месяц назад вызвался добровольцем. В Коломне у мужчины остались жена и ребенок. Семью мобилизованного посетил глава городского округа Коломна.

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Как только была объявлена частичная мобилизация, мужчина, не дожидаясь повестки, ушел добровольцем. Супруга Алина поддержала его решение.

Когда Президент объявил о частичной мобилизации, мой муж приехал с ночной смены и сказал — если будет нужно, я пойду Алина Александрова.

Семью мобилизованного посетил глава городского округа Коломна. Он уточнил, предоставлена ли поддержка, и с какими трудностями сталкиваются после мобилизации главы семейства. Алина Александрова рассказала, что уже получила выплаты в размере 200 тысяч рублей.

Также женщина обратилась к главе с просьбой о содействии ее трудоустройству в Коломне. Ведь раньше она работала в Москве, но в связи с мобилизацией супруга, у нее больше нет возможности ездить на работу в столицу. Александр Гречищев обещал выполнить просьбу.

«Стараюсь сделать все, чтобы всемьях мобилизованных чувствовали ежедневную заботу, внимание, потому что у каждого свои переживания, у каждого свои проблемы. Причем они могут быть большие и маленькие», — добавил он.

Также глава округа рассказал о центре поддержки семьям мобилизованных. Он находится в МФЦ. Там работают четыре волонтера, которые записывают все проблемы и нужды семей мобилизованных и передают их властям. Те, в свою очередь, стараются оказывать всевозможную поддержку в столь непростые времена.

Ранее Андрей Воробьев поручил ускорить предоставление выплат семьям военнослужащих. Среди них — единовременная выплата 200 тысяч рублей.