Подмосковье 04 марта 2024, 16:43 Супоневский лесопарк в Звенигороде полностью благоустроят в 2024 году Министерство благоустройства Московской области

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Благоустройство Супоневского лесопарка в Звенигороде планируется завершить в 2024 году. Работы ведутся в рамках программы «Парки в лесу», об этом сообщили в Подмосковном Минблаге.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, лесопарк является излюбленным местом отдыха жителей Звенигорода, однако похвастаться полностью благоустроенной территорией пока не может.

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«Эту территорию активно посещают жители прилегающих кварталов, особенно в летнее время, но основная ее часть в настоящее время не благоустроена и не имеет никакой инфраструктуры для комфортного отдыха», — пояснил Хайкин.

Как рассказали в ведомстве, в лесопарке сделают пешеходные дорожки и центральную аллею, лыжную трассу и полосу для велосипедов на четыре километра. Для детей построят большую игровую площадку, а любителям спокойного отдыха создадут зеленую поляну с комфортными лавками.

Кроме того, в лесопарке установят современную систему уличного освещения.

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