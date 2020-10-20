Супермен и Бэтмен раздали маски в Солнечногорске

Супермен пояснил, зачем они прилетели в Солнечногорск: «Я просто понял, что здесь многие не хотят верить в это, что мир в опасности. И я прилетел на помощь. И я занимаюсь важной миссией — спасаю этот мир».

Источник фото: телеканал «360»

Для борьбы с опасным противником эти парни придумали мегаплан — превратить всех людей в супергероев. Как уверяют ребята, сделать это можно без научных опытов и болезненных экспериментов.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы ходим вдоль платформы Подсолнечная. Здесь полно непосвященных супергероев. И надо всем раздать маски, чтобы все стали супергероями», — прокомментировал Бэтмен.

Источник фото: телеканал «360»

Если мы будем стараться, будем помогать друг другу, значит мы вместе победим эту заразу. И я надеюсь, мы будем одной командой Супермен

Своих имен парни так и не раскрыли. Для всех они так и останутся Бэтменом и Суперменом, которые раздали маски всем желающим и устремились дальше, бороться с опасностью в новом месте.