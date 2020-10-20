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    20 октября 2020, 00:00

    Супермен и Бэтмен раздали маски в Солнечногорске

    Анастасия Максимовских, Николай Матюнин

    Видео с супергероями разошлись по соцсетям Солнечногорска в понедельник. На них Бэтмен и Супермен раздавали маски пассажирам электричек и автобусов.
    Супермен и Бэтмен раздали маски в Солнечногорске

    Супермен пояснил, зачем они прилетели в Солнечногорск: «Я просто понял, что здесь многие не хотят верить в это, что мир в опасности. И я прилетел на помощь. И я занимаюсь важной миссией — спасаю этот мир».

    Супермен и Бэтмен раздали маски в Солнечногорске | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Для борьбы с опасным противником эти парни придумали мегаплан — превратить всех людей в супергероев. Как уверяют ребята, сделать это можно без научных опытов и болезненных экспериментов.

    Супермен и Бэтмен раздали маски в Солнечногорске | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Мы ходим вдоль платформы Подсолнечная. Здесь полно непосвященных супергероев. И надо всем раздать маски, чтобы все стали супергероями», — прокомментировал Бэтмен.

    Супермен и Бэтмен раздали маски в Солнечногорске | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Если мы будем стараться, будем помогать друг другу, значит мы вместе победим эту заразу. И я надеюсь, мы будем одной командой

    Супермен

    Своих имен парни так и не раскрыли. Для всех они так и останутся Бэтменом и Суперменом, которые раздали маски всем желающим и устремились дальше, бороться с опасностью в новом месте.