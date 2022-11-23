Подмосковье 23 ноября 2022, 13:06 Супермаркет с химчисткой появится в коттеджном поселке «Новогорск Клаб» в Химках

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Новый большой супермаркет появится в городском округе Химки во второй половине 2023 года. Разрешение на строительство выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Застройщиком выступит компания «Стройальянс». Она возведет самый большой магазин в поселке «Новогорск Клаб», площадь которого составит 914 квадратных метров.

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В супермаркете будет представлен широкий выбор продуктов питания, фруктов и овощей, а также фермерских деликатесов. Здесь будут хозяйственные отделы, а также цветочная лавка, химчистка и аптека. На улице сделают вместительную парковку для гостей. Новый объект создаст 10 рабочих мест.

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Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона.

Еще один новый магазин в деревне Лужки под Истрой построят к октябрю 2023 года. Объем инвестиций составит 45 миллионов рублей.

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