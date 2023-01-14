14 января 2023, 14:04
Супермаркет площадью более тысячи «квадратов» построят в Сергиевом Посаде
На проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде возведут супермаркет площадью 1,1 тысячи квадратных метров. Застройщик ООО «Фреш Маркет» уже получил разрешение на строительство от Министерства жилищной политики Подмосковья.
В здании установят витрины для бакалеи, мяса, рыбы, молочных продуктов и других товаров. На территории объекта оборудуют парковку для автомобилей и велосипедов с удобным заездом и освещением.
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Для жителей Сергиева Посада будет создано 18 рабочих мест.
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Отметим, проект сопровождает персональный менеджер Центра Содействия Строительству при Правительстве региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Сергиев Посад
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