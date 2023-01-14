Подмосковье 14 января 2023, 14:04 Супермаркет площадью более тысячи «квадратов» построят в Сергиевом Посаде

Читать 360tv в

На проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде возведут супермаркет площадью 1,1 тысячи квадратных метров. Застройщик ООО «Фреш Маркет» уже получил разрешение на строительство от Министерства жилищной политики Подмосковья.

В здании установят витрины для бакалеи, мяса, рыбы, молочных продуктов и других товаров. На территории объекта оборудуют парковку для автомобилей и велосипедов с удобным заездом и освещением.

Реклама

Для жителей Сергиева Посада будет создано 18 рабочих мест.

Реклама

Отметим, проект сопровождает персональный менеджер Центра Содействия Строительству при Правительстве региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».