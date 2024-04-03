Эксклюзив 03 апреля 2024, 22:57 «Суперлига» Подмосковья приобщила к спорту более 17,5 тысячи человек из 70 регионов России Минспорта Подмосковья: «Суперлига» привлекла к ЗОЖ 17,5 тысячи человек Телеканал «360»

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«Суперлига» Подмосковья — это спортивный проект, объединяющий единомышленников, увлеченных здоровым образом жизни. Проект привлек более 17,5 тысячи участников, рассказал «360» начальник организационного управления Министерства физической культуры и спорта Московской области Евгений Емельянов.

Проект «Суперлига» изначально брал старт в Московской области, сейчас он реализуется в 70 регионах РФ. Всего в нем принимают участие более 17,5 тысячи человек, подчеркнул Емельянов. Представитель минспорта отметил, что «Суперлига» — уникальный спортивный проект, один из флагманских в сфере ЗОЖ в Подмосковье.

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«В рамках его реализации участники имеют возможность в онлайн формате и оффлайн участвовать в спортивных соревнованиях, поддерживать свою физическую форму, готовиться к соревнованиям», — объяснил собеседник.

Емельянов обозначил цель проекта — приобщение как можно большего количество жителей Подмосковья и других регионов к спорту и здоровому образу жизни.

«Концепция нашего проекта — „Вместе тренируемся, вместе соревнуемся“. Приобщиться к нему может человек с любым уровнем подготовки» Евгений Емельянов Начальник организационного управления Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В проекте принимают участие люди, которые давно занимаются спортом, имеют звания и награды. А также новички, которые только сейчас приобщились к ЗОЖ, пояснил Емельянов.

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Ключевым моментом этого проекта является сайт, на котором люди регистрируются, получают задания, получают баллы, поощрения. Задания необычные, неординарные и интересные, которые не отпускают человека из этого проекта. Это помогает наращивать аудиторию и привлекать людей к спорту, уверен Емельянов.

Спортивный проект включает несколько дисциплин: велозаезды, лыжные гонки, бег, ходьба, плавание на открытой воде и в бассейнах. План на 2024 год — пробежать всем вместе суммарно 12 миллионов километров, заявил собеседник телеканала.