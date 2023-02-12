Подмосковье 12 февраля 2023, 19:56 Суперфинал чемпионата России по ледовым гонкам завершился в Красногорске

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В Красногорске определился победитель суперфинала 63-го Личного Чемпионата России по ледовым мотогонкам. Соревнования прошли на стадионе «Зоркий».

«От лица Федерации мотоциклетного спорта России хочу поблагодарить губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу Красногорска Дмитрия Волкова за то, что ледовые мотогонки вернулись в Московскую область», — заявил президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус.

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Накануне состоялось открытие, после чего прошли предварительные гонки. В них поучаствовали 16 спортсменов из Тольятти, Уфы, Шадринска, Каменска-Уральского и Луховиц, а также еще два запасных пилота. Одним из них был житель Красногорска Сергей Володин.

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За один день было проведено 20 основных заездов, два полуфинальных и один финальный заезд. В каждом участвовали по четыре гонщика. Дистанцию в 1,6 километра спортсмены проходили в среднем за 60-80 секунд при скорости до 120 километров в час.

За каждый заезд участникам присуждались очки. Победитель определился по сумме всех баллов. В этом году им стал 22-летний действующий чемпион России Николай Богданов из Уфы.

«Я был на этом треке впервые. Траектории и лед — мне все понравилось», — отметил Никита Богданов.

Второе место занял Динар Валеев из Уфы, а третье — Игорь Кононов из Тольятти.

«Спидвей в Красногорск не просто вернулся, он взорвал. Если сравнивать первый день и второй, то второй оказался еще зрелищнее. Трибуны такие же полные», — сообщил генсекретарь Мотоциклетного спорта России Евгений Паршин.

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