01 декабря 2022, 14:32
Сумоисты из Подмосковья примут участие в международных соревнованиях в Чехове
Международные соревнования по сумо «Кубок Содружества» пройдут во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове со 2 по 4 декабря. В турнире примут участие более 200 спортсменов из России, Белоруссии, Сербии, Монголии, Ирана, Киргизии, Грузии, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Израиля.
«В составе сборной России выступят 92 спортсмена, в том числе 4 из Подмосковья», — сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.
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Кубок организован по правилам Международной федерации сумо. Среди мужчин и женщин будут разыграны медали в определенных весовых категориях. В каждой категории соревнования будут проводиться по круговой системе. Таким образом, победитель будет определяться по результатам трех раундов.
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Медали «Кубка Содружества» будут разыграны 3 декабря. В 12:00 начнутся предварительные поединки, а в 14:00 стартует церемония открытия соревнований, после которой состоятся полуфиналы и финалы.
Турнир организован при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Федерации сумо России.
Кроме того, с 4 по 7 декабря на Спортивно-оздоровительной базе «Чехов» проведет работу международный тренировочный лагерь. Для участников пройдут тренировки со спортсменами разных школ борьбы. Также сумоисты смогут обменяться опытом с иностранными спортсменами, тренерами, спортивными арбитрами и специалистами сумо.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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