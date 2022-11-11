Подмосковье 11 ноября 2022, 16:48 Суммарная выручка производителей продуктов в Подмосковье выросла на 16% с начала года

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Выручка производителей продуктов в Подмосковье составила 667,92 миллиарда рублей за девять месяцев 2022 года. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампредседателя правительства региона Георгий Филимонов.

Зампред уточнил, что объем выручки за девять месяцев 2022 года у производителей пищевой продукции вырос на 16,1%, у производителей напитков — на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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«В регионе увеличиваются объемы производства пищевой продукции, проводится модернизация существующих и вводятся новые предприятия. Рост выручки местных производителей — результат комплексного подхода», — отметил Георгий Филимонов.

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Наиболее высокий прирост показали производители мясных консервов, он составил 61,2%, выручка от производства продуктов из мяса и мяса птицы выросла на 49,5%, сливочного масла — на 24,5%, далее следуют сливки (+20,5%), рыбные консервы (+16,5%), комбикорма (+11,5%), хлеб и хлебобулочные изделия (+8,6%), сыр (+7,9%).

Крупнейшими производителями пищевой продукции в Подмосковье являются «Кампина», «Хохланд Руссланд», ТД «Черкизово», «Московская пивоваренная компания», «МАРС», «Чистая линия», «Мегапак», ТК «Мираторг» и другие.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев наградил аграриев за высокие результаты. Губернатор напомнил, что регион лидирует в стране по производству сыров, мороженого, макарон, кондитерских изделий, мясных консервов и не только.