Подмосковье 17 января 2024, 14:44 Сумма ущерба от свалки в деревне Сергеево составила 9 миллионов рублей Минэкологии Московской области

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Минэкологии и ГУ МВД России по Московской области установят обстоятельства организации незаконной свалки в деревне Сергеево. Ранее полицейские задержали нарушителей и самосвал, на котором свозились отходы.

«Навалы состоят из строительных отходов. Согласно заключению экспертов, всего на площади почти 500 квадратных метров незаконно размещено свыше 400 кубометров мусора», — уточнил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Сумму ущерба землям оценили более чем в девять миллионов рублей. Фирсов напомнил, что это уже вторая крупная свалка, обнаруженная в деревне. В прошлый раз с нарушителя взыскали более 87 миллионов рублей.

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