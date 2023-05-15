Подмосковье 15 мая 2023, 18:08 Сумма штрафов за незаконную перевозку стройотходов в Подмосковье превысила 3 миллиона рублей в мае ГУСТ МО

Читать 360tv в

Сумма штрафов за незаконную перевозку строительных отходов в Подмосковье превысила в мае три миллиона рублей. С января в Московской области работает система фотофиксации, которая определяет наличие разрешения на перевозку ОССиГ.

«С начала мая уже было выявлено 93 нарушителя: в Балашихе попались 20 человек, теперь им придется пополнить бюджет на 400 тысяч рублей, в Одинцовском также 20, здесь сумма штрафов уже равна миллиону рублей», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

Министр также отметила, что получить талон на перевозку стройотходов можно на портале госуслуг. Чтобы это сделать, необходимо указать личные данные, а также происхождение и объем перевозимого мусора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023-2024 годах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».