Подмосковье 07 февраля 2023, 12:08 Сумма экспорта товаров из Подмосковья в Китай выросла на 30%

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Экспорт продукции агропромышленного комплекса Подмосковья в Китай вырос в стоимости на 30% за 11 месяцев. Он составил около 280 миллионов долларов.

Зампред правительства региона Георгий Филимонов рассказал, что прирост к такому же периоду прошлого года составил 20%, а стоимость при этом выросла на 30%.

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Подмосковье экспортирует в Китай мясную и молочную продукцию, масличные семена и плоды, кондитерские изделия, напитки, консервы, овощи, кафе, чай, сыры и другие товары.

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