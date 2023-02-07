07 февраля 2023, 12:08
Сумма экспорта товаров из Подмосковья в Китай выросла на 30%
Экспорт продукции агропромышленного комплекса Подмосковья в Китай вырос в стоимости на 30% за 11 месяцев. Он составил около 280 миллионов долларов.
Зампред правительства региона Георгий Филимонов рассказал, что прирост к такому же периоду прошлого года составил 20%, а стоимость при этом выросла на 30%.
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Подмосковье экспортирует в Китай мясную и молочную продукцию, масличные семена и плоды, кондитерские изделия, напитки, консервы, овощи, кафе, чай, сыры и другие товары.
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Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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