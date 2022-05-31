Сухой фонтан, скейт-парк и велосипедные дорожки появятся в парке имени Толстого в Химках

Масштабная реконструкция началась на территории парка. Сейчас здесь снимают старую брусчатку, чтобы проложить новые коммуникации, две трети парка закрыты ограждениями.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал о том, что реконструкция парка будет проводиться в два этапа.

«К осени благоустроим 12 гектаров. Преобразим центральную аллею. Появится в парке сухой фонтан, обустроим новую входную группу, два километра новых велосипедных дорожек, построим детские и спортивные площадки, скейт-парк и памп-трек. Обновим освещение и установим видеонаблюдение. В следующем году обустроим эко-тропы вдоль Канала имени Москвы, музейную площадь со сценой и амфитеатром. Обновим саму пляжную зону. Реконструкция парка Толстого — часть масштабного проекта „Зеленый каркас“, который мы реализуем при поддержке Губернатора», — отметил глава Химок.

Проект переустройства парка разрабатывался долгое время. Парк Толстого — одна из центральных территорий города и основная задача — сделать это место максимально уютным и комфортным для всех жителей Химок. На стройке в данный момент развернут штаб, где каждую неделю обсуждают ход строительных работ.

«Сегодня, например, обсуждался вопрос светильников: той формы, не той формы. То есть это проектом предусмотрено. Мы знаем, какие светильники, но уже эксплуатанты вносят какие-то свои корректировки. С той логикой и с тем прицелом, что нам потом эксплуатировать все эти объекты, и, конечно, хочется сделать их максимально удобными и правильными», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Химки Дмитрий Кайгородов.

Первый этап реконструкции планируют закончить до 30 октября.