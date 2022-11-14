Подмосковье 14 ноября 2022, 15:21 Сухой фонтан и теневые навесы появились на бульваре Мира в Шатуре после благоустройства

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В Шатуре завершилось благоустройство одной из магистралей — бульвара Мира. Окончания работ на этом участке очень ждали местные жители. Это одно из главных мест притяжения во всем городе, здесь любят отдыхать как взрослые, так и дети. Обновляли все так, чтобы все понравилось именно самим посетителям, изначально при благоустройстве учитывались их пожелания.

«Теперь пешеходная зона, вымощенная новой тротуарной плиткой, превратилась в современное и удобное городское пространство с комфортными местами для отдыха», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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На этом участке выполнили достаточно много работ. Сначала в пешеходной зоне обновили плиточное покрытие, там сформировали уголки для спокойного отдыха. Возле кафе установили новую достопримечательность — сухой фонтан, там же появился и теневой навес, вдоль которого расставили скамейки и качели. Еще одним новым украшением этой зоны стал оригинальный арт-объект «Журавли».

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Это не единственные обновления, которые произошли в Шатуре. На участке между улицей Жарова и Энергетиков появилась новая выставочная аллея, на ней установили стенды, там в будущем будут регулярно проводиться тематические выставки. Кроме того, не забыли и про озеленение — там высадили деревья и кустарники.