Сухой фонтан и навесы от солнца установят в сквере за ДК «Мир» в Реутове

В ходе третьего этапа благоустройства сквера за деловым комплексом «Мир» в Реутове установят плоскостной фонтан и деревянные навесы от солнца. Об этом сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

Благоустройство сквера в Реутове продолжается. Рабочие приступят к третьему этапу работ уже в середине августа, а полностью завершат проект в 2023 году.

«В 2021 году был выполнен первый этап, в рамках которого прошли планировка территории, устройство дорожно-тропиночной сети, установка нового светодиодного освещения, малых архитектурных форм, спортивной и теннисной площадок. В 2022 году работы продолжатся, а на следующий год завершим их установкой пергол для посетителей и обустройством сухого фонтана», — рассказал глава Реутова и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

Сейчас завершается планировка с подготовкой основания под фонтан и навесов от солнца. В течение этого года планируют завершить работы с зонами для спортивных площадок, теннисных столов и детской игровой зоной. Позже на территории появятся скейт-парк и площадка для занятий экстремальными видами спорта. Глава Реутова добавил, что обсуждается благоустройство зоны между сквером и ДК «Мир».

Сквер за деловым комплексом «Мир» в Реутове для благоустройства выбрали местные жители. За него в 2017 году отдали свои голоса две тысячи человек.