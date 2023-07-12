Подмосковье 12 июля 2023, 14:03 Судомоделисты из Мытищ выиграли золотую и серебяную медали на первенстве России пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Судомоделисты из Мытищ успешно выступили на первенстве России. Они выиграли золотые и серебряные медали.

Мытищинская станция юных техников ведет свою историю с 1975 года. Воспитанники регулярно принимали участие и занимали призовые места на чемпионатах и первенствах страны в соревнованиях радиоуправляемых моделей.

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Сейчас коллектив станции влился в состав детско-юношеского центра «Галактика». Судомоделисты по-прежнему добиваются значимых результатов под руководством педагога дополнительного образования, мастера спорта международного класса и в прошлом тренера сборной России Анатолия Митрошкина.

На чемпионате и первенстве России, которые прошли в Старой Купавне, мытищинские судомоделисты в очередной раз продемонстрировали свой высокий уровень.

Артем Черников занял 1-е место в чемпионате России в классе моделей «гидро-мини» и 2-е место в классе моделей F1-V 3,5. На первенстве России 1-е место в классе моделей F1-V 15 досталось Максиму Комарову. Глеб Зинькевич выиграл «серебро» в классах моделей F1-V 3,5 и F1-V 15. В командном зачете первенства России сборная Московской области заняла 2-е место.

Тренера Анатолия Митрошкина за подготовку победителей наградили дипломами 1-й степени Министерства спорта Российской Федерации, а команда детско-юношеского центра «Галактика» получила кубок первенства России 2023 года за наибольшее количество набранных баллов.

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