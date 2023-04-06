Подмосковье 06 апреля 2023, 15:36 Судебные приставы взыскали 3,7 миллиона рублей с нелегальных перевозчиков мусора в Подмосковье Главное управление региональной безопасности Московской области

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Судебные приставы взыскали 3,7 миллиона рублей с нелегальных перевозчиков бытового и строительного мусора из Московской области с начала 2023 года. В Москве общая сумма штрафов составила 6,8 миллиона рублей.

В первом квартале прошлого года в Подмосковье взыскали на 2% меньше штрафов, а в столице — на 4% меньше.

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Благодаря работе судебных приставов нелегальным перевозчикам отходов сложнее уйти от ответственности за нарушения. Также у компаний по законодательству могут забрать грузовики, на которых незаконно перевозили мусор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что сейчас в Подмосковье нет действующих полигонов. Более 15 из них уже прошли восстановление и стали экологически чистыми.

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