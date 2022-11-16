Подмосковье 16 ноября 2022, 11:49 Судебные приставы проведут день правовой помощи детям в Подмосковье

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Приемы по вопросам юридической защиты детей и назначению алиментов проведут судебные приставы Подмосковья во Всемирный день ребенка. Бесплатные консультации специалистов жители смогут получить в МФЦ.

Единый день правовой помощи проведут в Подмосковье 18 ноября. Судебные приставы помогут родителям и законным представителям восстановить права детей, взыскать алименты и отстоять благополучие несовершеннолетних.

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Встречи с жителями пройдут в 44 городах Подмосковья. Для большего охвата их проведут в многофункциональных центрах. Бесплатную юридическую помощь можно будет получить с 10:00 до 13:00 по адресам, указанным на сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

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