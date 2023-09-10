Подмосковье 10 сентября 2023, 15:09 Более 100 судебных приставов поборолись за зеленые береты в Подмосковье ГУФССП России по Московской области

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В Московской области прошел финал всероссийских испытаний среди судебных приставов на право ношения зеленого берета. Мероприятие организовали на базе военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

В соревновании поучаствовали 112 судебных приставов из 61 региона страны.

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Все испытания разделили на несколько этапов. Это упражнения «подъем-переворот», подтягивание на перекладине, преодоление на скорость 100-метровой дистанции, марш-бросок на 10 километров с автоматом, стрельбу и демонстрацию приемов самообороны.

«Зеленый берет является почетным знаком отличия, символом чести, мужества и профессионального мастерства судебного пристава», — уточнили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

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