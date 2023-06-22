Подмосковье 22 июня 2023, 02:25 Судебные приставы Подмосковья взыскали более 600 миллионов рублей по штрафам ГИБДД с начала года Главное управление региональной безопасности Московской области

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Судебные приставы Московской области взыскали 632 миллиона 755 тысяч рублей по административным штрафам ГИБДД с начала года, сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья. Невыполненное вовремя требование дорожных инспекторов может привести к дополнительным санкциям, а с наличием четырех штрафов и более должника могут ограничить в праве выезда за границу.

Если гражданин не производит оплату штрафа в течение 60 дней, то документ поступает на принудительное исполнение к судебным приставам. Сотрудники ФССП выносят требование об аресте банковского счета должника, накладывают взыскание с заработной платы и иные доходы и выписывают запрет регистрационных действий имущества нарушителя.

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В случае неисполнения требований документа в 5-дневный срок после получения постановления о возбуждении исполнительного производства, с должника взыскивается сбор в размере 7% от суммы долга, но не менее одной тысячи рублей.

За неуплату штрафа в указанный срок предусмотрена административная ответственность в виде наложения санкции в двукратном размере суммы непогашенного долга. Об этом прописано в части 1, статьи 25 Кодекса об административных правонарушениях.

Узнать о наличии взысканий можно на сайте Главного управления ФССП России по Московской области. Также информация доступна на портале Госуслуг Подмосковья.

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