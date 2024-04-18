Подмосковье 18 апреля 2024, 22:24 Судебные приставы Подмосковья провели семинар по алиментам Пресс-служба ГУФССП России по Московской области

Читать 360tv в

Судебные приставы Подмосковья провели учебно-методический семинар на тему взыскания алиментов. В мероприятии приняли участие представители областной прокуратуры, органов соцзащиты, опеки и попечительства, регионального Минсоцразвития и Уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Участники семинара обсудили самые проблемные вопросы, которые возникают при взыскании алиментных платежей и расчете задолженности.

Реклама

Алиментные выплаты находятся на особом контроле судебных приставов Подмосковья.

«По итогам работы за первый квартал 2024 года доля исполнительных производств, в рамках которых реализованы права на получение алиментов, составила 89,6%. С начала года судебные приставы Московской области взыскали алиментов на сумму порядка 617 миллионов рублей», — рассказал врио заместителя руководителя Главного управления службы судебных приставов Павел Кудряшов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».