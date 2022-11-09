Подмосковье 09 ноября 2022, 19:32 Судебные приставы Подмосковья проведут прием по вопросам частичной мобилизации 10 ноября

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Главное управление федеральной службы судебных приставов проведет личный прием по вопросам частичной мобилизации в Подмосковье. Он пройдет 10 ноября с 10:00 до 18:00.

Мобилизованные жители, военнослужащие и их родственники смогут задать вопросы о возврате просроченной задолженности кредиторам, а также об исполнительных производствах.

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Встреча пройдет в здании ГУФССП в Красногорске. На приеме будут присутствовать временно исполняющий обязанности главного судебного пристава, его заместитель и начальники профильных отделов.

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Для участия жители должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись не нужна.