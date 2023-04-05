05 апреля 2023, 10:07
Судебные приставы Подмосковья проведут личный прием по вопросам взыскания алиментов
Главное управление Федеральной службы судебных приставов Подмосковья проведет прием по вопросам взыскания алиментов и другим исполнительным делам, касающихся детей. Встреча пройдет 6 апреля в Красногорске, а также в офисах МФЦ.
Приемы пройдут в здании управления в Красногорске, подразделениях службы и в офисах МФЦ. Узнать адреса можно на сайте ведомства.
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Жители смогут задать вопросы руководству управления и начальникам профильных отделов. В подразделениях помощь будут оказывать старшие судебные приставы и приставы-исполнители.
Участникам встречи необходимо иметь с собой паспорт. Предварительная запись не нужна.
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