Подмосковье 24 июля 2023, 11:40 Судебные приставы Подмосковья приняли онлайн около 600 тысяч исполнительных документов с начала года ГУФССП России по Московской области

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Около 600 тысяч исполнительных документов приняла Федеральная служба судебных приставов Подмосковья с начала года. Электронный документооборот значительно экономит время и исключает риск потери данных.

Жители, в пользу которых вынесены судебные решения, могут запросить у суда электронный исполнительный лист для службы судебных приставов. Сделать это можно на сайте суда в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде», по почте или лично. Такой документ должен быть подписан усиленной квалификационной подписью судьи.

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Полученная информация хранится в базе данных суда и службы судебных приставов без дублирования на бумажном носителе. Электронное взаимодействие экономит время, сокращает сроки направления документов и исключает риск потери данных. С начала года в ФССП по Московской области приняли около 600 тысяч документов онлайн.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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