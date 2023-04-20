Подмосковье 20 апреля 2023, 20:51 Судебные приставы Подмосковья порекомендовали подавать иск в суд онлайн

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Главное управление ФССП России по Московской области рекомендует гражданам при подаче искового заявления в суд написать еще одно заявление — о передачи исполнительного документа в электронном формате. В этом случае их направят в ведомство по защищенным каналам связи.

Это позволит сократить время на пересылку документов. Их обработка займет меньше времени. Также этот формат передачи документов исключает их потерю.

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«С помощью электронного документооборота судейское сообщество и сотрудники органа принудительного исполнения могут видеть статистику в виде получения уведомлений и исполнений судебных решений, а также информацию о возбуждении, либо об отказе в возбуждении исполнительных производств», — уточнили в управлении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности общения с жителями.

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