Подмосковье 05 мая 2023, 16:47 Судебные приставы Подмосковья помогли матери после 4 лет разлуки вернуть украденного отцом ребенка

Читать 360tv в

Судебные приставы Московской области передали девятилетнего ребенка его матери. На протяжении четырех лет он жил с отцом, который ранее его украл.

После развода родители не смогли договориться о том, с кем будет жить их тогда еще шестилетний сын. Каждый из них без предупреждения забирал ребенка. В итоге мужчина увез мальчика.

Реклама

Женщина обратилась в суд. Инстанция обязала местного жителя вернуть ребенка, однако этого не произошло. Тогда мужчину вместе с несовершеннолетним объявили в федеральный розыск.

«В розыске наравне с судебными приставами ГУФССП России по Московской области были задействованы сотрудники сразу нескольких структур — Следственного комитета РФ, Главных управлений СК России по Москве и по Московской области, Московский уголовный розыск», — уточнили в ведомстве.

Информацию о поиске разместили в социальных сетях. Это помогло отследить адрес родителя, который на съемной квартире жил вместе с сыном. В результате мальчика передали матери.

«Четыре года без мамы — это большая трагедия. Мы с Родионом это пережили. Часто казалось, что ситуация не разрешится никогда. Я не видела, как растет мой ребенок, я пропускала один за одним его дни рождения, я не могла с ним даже поговорить по телефону, я вообще ничего о нем не знала. Но я всегда чувствовала, что не одна», — сообщила родительница.

Женщина поблагодарила ГУФССП России по Московской области и отдельно сотрудника ведомства Эльчина Гулиева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».