Подмосковье 31 мая 2023, 10:49 Судебные приставы Подмосковья получили на исполнение 15 разыскных дел по несовершеннолетним детям с начала года

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С начала 2023 года на исполнении у судебных приставов Подмосковья находилось 15 разыскных дел в отношении несовершеннолетних. Они связаны с отобранными или незаконно перемещенными детьми, а также определению порядка общения с ними.

Как рассказал временно исполняющий обязанности руководителя ФССП Подмосковья Андрей Тагаев, из 15 разыскных дел в отношении детей восемь касались передачи ребенка, пять — поиска незаконно перемещенного в стране несовершеннолетнего и два — определения порядка общения. Законные интересы детей восстановили по шести производствам, еще шестерых объявили федеральный розыск.

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По словам Тагаева, сотрудники ведомства ведут полный комплекс мер для розыска детей и соблюдения прав интересов взыскателей. Для этого они активно взаимодействует с МВД, Следственным комитетом и прокуратурой.

При работе с зарубежными странами направляются запросы о межгосударственном розыске и устанавливаются маршруты передвижения на территории других государств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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