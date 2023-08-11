Подмосковье 11 августа 2023, 13:07 Судебные приставы Подмосковья обязали покинуть страну 1,3 тысячи мигрантов с начала года ГУФССП России по Московской области

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С начала 2023 года судебные приставы Московской области направили в Центры временного содержания 1390 иностранных граждан. При этом за нарушение российского законодательства 1,3 тысячи мигрантов покинули страну принудительно, сообщили в главном управлении региональной безопасности.

«В центрах, где временно содержатся иностранные граждане, есть все условия для временного проживания, но самовольно покинуть такое учреждение невозможно», — уточнили в ведомстве.

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За уклонение от выезда из РФ иностранных граждан оштрафуют на сумму от трех до пяти тысяч рублей. После этого они покинут государство принудительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сейчас в селах и деревнях региона проживают около 1,8 миллиона человек.

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