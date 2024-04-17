Подмосковье 17 апреля 2024, 19:39 Судебные приставы обеспечили снос незаконного дома в Мытищах Пресс-служба ГУФССП России по Московской области

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Незаконную постройку, возведенную на земле сельскохозяйственного назначения, снесли в Мытищах под контролем судебных приставов Подмосковья. Владелец дома всячески уклонялся от исполнения решения суда, несмотря на предоставленную ему отсрочку на шесть месяцев.

Так как мужчина не выполнил предписание о сносе незаконно построенного дома, ликвидировать объект пришлось администрации городского округа Мытищи, которая воспользовалась своим правом взыскателя.

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Все расходы на ликвидацию постройки, а также на работу специальной техники и утилизацию отходов возложили на собственника незаконной недвижимости.

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