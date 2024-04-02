02 апреля 2024, 19:49
Судьбу заброшенных зданий решат в Богородском округе в 2024 году
В Богородском городском округе в ближайшее время проработают вопрос заброшенных строений. Часть этих зданий уже передана в собственность муниципалитета и сдается в аренду по программе «Недвижимость за 1 рубль». В порядок эти строения приведут сами арендаторы.
Глава Богородского городского округа Игорь Сухин на выездном приеме жителей в Ногинске-9 отметил, что единственное из муниципальных заброшенных зданий — это детский сад. На его месте уже решено построить новую спортивную площадку.
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Во время встречи глава муниципалитета ответил на все вопросы инициативных жителей. В основном они касались благоустройства, обустройства стоянки у Мамонтовской больницы и уличного освещения. В частности, Игорь Сухин пообещал следующей зимой взять под личный контроль расчистку дорог в деревне Новой.
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