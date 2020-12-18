Фонд защиты прав дольщиков определит судьбу ЖК «Пятиречье» в Дмитрове

Судьбу недостроенного жилого комплекса «Пятиречье» в Дмитрове решит наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков. Компания, которая занималась домами на этом месте, обанкротилась. Если завершить работы не удастся, люди получат денежные компенсации.

Ранее в ходатайство Подмосковья включили дома № 1, 3 и 15. Их строительная готовность варьируется от 8 до 81%.

Здесь порядка 504 дольщиков. Точное число узнает конкурсный управляющий. Сведения направят российскому Фонду защиты прав дольщиков.

Жилой комплекс расположился в деревне Целеево — это часть Дмитровского городского округа. В ноябре застройщика «Тирос-Инвест» признали банкротом.

Специалисты областного фонда уже встретились и пообщались с дольщиками. Жителям объяснили будущие действия. Об этом сообщил директор Фонда защиты прав дольщиков Подмосковья Виталий Донченко.

По его словам, весной 2021-го узнают решение наблюдательного совета. Если примут решение завершить проект, то фонд готов будет принять его для выполнения этих работ.

Точный срок ввода ЖК в эксплуатацию будет определен после технической экспертизы. Предварительно ориентируемся на 2023 год. Сегодня встретились с жителями, рассказали им подробную информацию Виталий Донченко.

А уже к 2023-му власти Подмосковья полностью решат вопрос с обманутыми дольщиками. Это должны сделать по поручению губернатора Андрея Воробьева.