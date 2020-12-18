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    18 декабря 2020, 18:11

    Фонд защиты прав дольщиков определит судьбу ЖК «Пятиречье» в Дмитрове

    Анастасия Аброськина, Марат Сатимов

    Судьбу недостроенного жилого комплекса «Пятиречье» в Дмитрове решит наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков. Компания, которая занималась домами на этом месте, обанкротилась. Если завершить работы не удастся, люди получат денежные компенсации.
    Фонд защиты прав дольщиков определит судьбу ЖК «Пятиречье» в Дмитрове | Изображение 1

    Ранее в ходатайство Подмосковья включили дома № 1, 3 и 15. Их строительная готовность варьируется от 8 до 81%.

    Здесь порядка 504 дольщиков. Точное число узнает конкурсный управляющий. Сведения направят российскому Фонду защиты прав дольщиков.

    Фонд защиты прав дольщиков определит судьбу ЖК «Пятиречье» в Дмитрове | Изображение 2

    Жилой комплекс расположился в деревне Целеево — это часть Дмитровского городского округа. В ноябре застройщика «Тирос-Инвест» признали банкротом.

    Специалисты областного фонда уже встретились и пообщались с дольщиками. Жителям объяснили будущие действия. Об этом сообщил директор Фонда защиты прав дольщиков Подмосковья Виталий Донченко.

    По его словам, весной 2021-го узнают решение наблюдательного совета. Если примут решение завершить проект, то фонд готов будет принять его для выполнения этих работ.

    Точный срок ввода ЖК в эксплуатацию будет определен после технической экспертизы. Предварительно ориентируемся на 2023 год. Сегодня встретились с жителями, рассказали им подробную информацию

    Виталий Донченко.
    Фонд защиты прав дольщиков определит судьбу ЖК «Пятиречье» в Дмитрове | Изображение 3

    А уже к 2023-му власти Подмосковья полностью решат вопрос с обманутыми дольщиками. Это должны сделать по поручению губернатора Андрея Воробьева.