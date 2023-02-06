Подмосковье 06 февраля 2023, 16:35 Суд встал на сторону Госжилинспекции в споре с управляющей компанией из Сергиева Посада

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Госжилинспекция Московской области выиграла суд у «МосОблЭксплуатации» из Сергиева Посада. Организация посчитала, что учреждение незаконно внесло информацию о смене управляющей компании в реестр лицензий субъекта.

Ранее в Госжилинспекцию обратилось ООО УК «Посадское обслуживание домов». Компания предоставила протокол общего собрания собственников дома № 17 на улице Симоненкова и пояснила, что они решили сменить управляющую компанию. После проверки инспекция внесла изменения в соответствующий реестр.

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«МосОблЭксплуатация» посчитала действия Госжилинспекции незаконными и подала в суд. В итоге инстанция встала на сторону ответчика.

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«В решении отмечается, что доказательства признания в судебном порядке протокола ОСС недействительным отсутствуют. ГЖИ действовала в рамках процедуры внесения изменений в реестр лицензий Московской области», — пояснила руководитель учреждения Ольга Федина.

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