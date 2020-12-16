Суд удовлетворил иск о защите деловой репутации министра ЖКХ Подмосковья

Арбитражный суд Москвы 16 декабря удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации МинЖКХ Подмосковья и министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антона Велиховского. Сведения из статьи Максима Шингаркина признаны недействительными.

В публикации от 20 мая 2020 года «Министр ЖКХ Подмосковья дал признательные показания» была опубликована недостоверная информация, компрометирующая деятельность министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Статья содержала ложные сведения о незаконном открытии КПО «Северный» в городском округе Сергиев-Посад.

Согласно решению суда, СМИ «Эхо-Москвы» и автор статьи Максим Шингаркин должны удалить публикации с сайта газеты и социальной личной страницы автора «Вконтакте», а также опубликовать опровержение на сайте и в соцсети.