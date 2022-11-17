Подмосковье 17 ноября 2022, 22:59 Суд согласился с изменением областного реестра лицензий УК в Пушкинском округе

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Действия Госжилинспекции по изменению областного реестра лицензий управляющих компаний в городском округе Пушкинский признаны законными в судебном порядке. Такое решение принял областной Арбитражный суд.

Законным признано решение о внесении изменений в региональный реестр лицензий управляющих организаций. Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина сообщила, что смену управляющей организации одного из домов в Пушкино оспаривало товарищество собственников жилья «Союз».

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Общее собрание собственников помещений дома № 31 в микрорайоне Дзержинец в Пушкино в апреле текущего года приняло решение расторгнуть договор управления с ТСЖ и сделать управляющей организацией МБУ «Жилищно-эксплуатационное управление Пушкино». Госжилинспекция внесла данный факт в реестр лицензий УК.

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Товарищество собственников жилья «Союз» обжаловал в Арбитражном суде протокол ОСС и действия надзорного ведомства. Тем не менее, суд пришел к выводу, что эти требования не подлежат удовлетворению.

«В решении говорится, что, согласно Жилищному кодексу, признать решение общего собрания недействительным можно только по инициативе самих собственников. У ТСЖ отсутствует право на предъявление такого иска. Что касается наших действий — суд не увидел никаких оснований для исключения из реестра лицензий сведений о том, что домом в микрорайоне Дзержинец управляет МБУ „ЖЭУ Пушкино“, — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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