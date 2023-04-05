Подмосковье 05 апреля 2023, 16:13 Суд рассмотрит иск о взыскании более 300 млн рублей за незаконную свалку в подмосковной деревне Любаново Фото из архива Минэкологии МО.

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Минэкологии Подмосковья обратилось в суд с иском о взыскании многомиллионного ущерба, нанесенного землям в Наро-Фоминском округе. Инспекторы выявили большую незаконную свалку вблизи деревни Любаново — мусор сбрасывали в отработанный карьер.

При проверке инспекторы обнаружили навалы отходов производства и потребления, включая коммунальные, на площади свыше 20 тысяч «квадратов». Хлам сваливали в отработанный карьер.

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«Земли принадлежат компании „Любаново“, основным видом деятельности которой являются земляные работы. Лаборатория провела исследования, на основе которых был рассчитан ущерб, нанесенный почвам. Он составил почти 320 миллионов рублей», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Ведомство обратилось в суд и настаивает на взыскании ущерба с правообладателя земель.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

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