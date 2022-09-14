Суд признал законным внесение поправок в реестр лицензий УК в Пушкинском округе | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 19:40 Поделиться Telegram

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Viber Суд признал законным внесение поправок в реестр лицензий УК в Пушкинском округе Пресс-служба Госжилинспекции Московской области

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Областной арбитражный суд признал законным решение ГЖИ о внесении изменений в региональный реестр лицензий управляющих компаний в Пушкинском округе. Об этом сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Как уточнила Федина, сведения о смене управляющей организации одного из МКД в Пушкинском округе оспаривало ООО «ДЭЗ Правда». С просьбой включить в свою лицензию дом № 35 на Степаньковском шоссе в поселке Правдинский обратилось МБУ «Жилищно-эксплуатационное управление Пушкино» на основании протокола общего собрания собственников. «ДЭЗ Правда» сочло данное действие незаконным.

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«В решении говорится, что представленные муниципальным учреждением заявление и документы соответствовали всем требованиям законодательства. Порядок проведения ОСС был соблюден — собственники о его проведении уведомлены, итоги собрания доведены до их сведения, а также имеется кворум для принятия решений. В том числе — о расторжении договора управления с предыдущей УК», — рассказала Ольга Федина.

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Согласно решению суда, ООО «ДЭЗ Правда» было полностью отказано в удовлетворении заявленных требований.

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