Подмосковье 13 января 2023, 09:54 Суд признал законным решение ГЖИ не изменять реестр управляющих компаний в Пушкино

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Арбитражный суд Подмосковья признал законность отказа Госжилинспекции изменять реестр лицензий управляющих компаний в Пушкино. Жалобу на ведомство подала организация «ЖКХ Про Комфорт», сообщили в ведомстве.

Управляющая компания потребовала признать незаконным отказ включать ее в лицензию дома на улице Гагарина в поселке Лесной. Суд остался на стороне ГЖИ, посчитав, что УК нарушила порядок процесса. Так, в информационной системе ЖКХ не разместили необходимые документы, а также организация не предоставила сведения о заключении договора управления домом с собственниками квартир.

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«В результате суд пришел к выводу: отказ во внесении изменений в реестр лицензий соответствует нормам законодательства. Основания для удовлетворения требований ООО „ЖКХ Про Комфорт“ отсутствуют», — рассказала глава ведомства Ольга Федина.

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