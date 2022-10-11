Суд признал законным решение инспекторов о смене УК для дома в Пушкино | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 11:21 Поделиться Telegram

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Viber Суд признал законным решение инспекторов о смене УК для дома в Пушкино

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Арбитраж признал законным решение Госжилинспекции Подмосковья о внесении изменений в региональный реестр лицензий. Ведомство сменило управляющую организацию для дома в Пушкино по решению собственников, сообщила глава ГЖИ Ольга Федина.

Жители дома на улице Пушкина в поселке Правдинский решили сменить управляющую компанию на собрании собственников. МБУ «Жилищно-эксплуатационное управление Пушкино» обратилось за этим в Госжилинспекцию. Оснований для отказа не было, поэтому изменения внесли в реестр. При этом бывшая УК — «ДЭЗ Правда» — попыталась оспорить это решение в суде.

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Арбитраж остался на стороне ГЖИ, отметив, то все процедуры были соблюдены верно.

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«В результате ООО „ДЭЗ Правда“ в очередной раз полностью отказано в удовлетворении заявленных требований», — сказала Ольга Федина.

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