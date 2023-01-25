Подмосковье 25 января 2023, 22:36 Суд признал законным отказ Госжилинспекции изменять реестр УК в Балашихе

Читать 360tv в

Арбитражный суд Московской области признал законным отказ Госжилинспекции об изменении реестра лицензий управляющих организаций. Жалоба поступила от ООО «Жилищно-эксплуатационная служба Саввино» из Балашихи.

Организация просила включить в ее лицензию дом № 11/2 по Детской улице. Однако суд согласился с тем, что она нарушила порядок внесения изменений в реестр лицензий.

Реклама

Ранее подмосковные инспекторы установили, что «ЖЭС Саввино» не разместила в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства все обязательные приложения к протоколу общего собрания собственников. Еще в 2021 году жильцы дома решили, что их будут уведомлять о собраниях по почте России, однако подтверждений этого на ресурсе не было.

«Можно было предположить, что уведомления развешивали в подъездах дома. Однако, во-первых, это противоречило решению самих собственников. А во-вторых, даже такое размещение УК подтвердить не смогла», — добавила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В итоге суд отказал ООО «ЖЭС Саввино» в удовлетворении заявления.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».