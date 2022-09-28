Суд признал законным штраф для УК из Воскресенска за плохое содержание жилого дома | 360°

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Суд признал законным штраф для УК из Воскресенска за плохое содержание жилого дома

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Управляющую компанию из Воскресенска оштрафовали на 250 рублей за плохое содержание дома в деревне Ратчино. Решение организация попыталась оспорить в суде. После долгих разбирательств арбитраж остался на стороне ГЖИ, рассказала глава ведомства Ольга Федина.

Инспекторы обнаружили нарушения в мае 2021 года. В доме № 14 на улице Некрасова обнаружили граффити на фасаде, продухи без решеток, разрушение балконов, протечки на потолках и другое. При этом температура воды в доме оказалась ниже нормы на шесть градусов. Нарушения потребовали устранить, а затем компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей.

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Организация обратилась в суд, не отрицая факт нарушений, но ссылаясь на то, что ведомство превысило срок давности подачи заявления. При первом рассмотрении суд согласился с УК, но высшая инстанция — Арбитражный суд Подмосковья — посчитал наказание законным.

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«При повторном рассмотрении областной арбитраж пришел к выводу — назначение штрафа в размере 250 тысяч рублей соразмерно характеру нарушения. Это соответствует принципам законности, справедливости, неотвратимости и целесообразности юридической ответственности», — отметила Ольга Федина.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что еще 10 городских округов Подмосковья полностью подготовились к зиме. Он отметил, что это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание.

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