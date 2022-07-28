Суд признал законным наказание УК из Одинцова за неработающий лифт

Управляющую компанию из Одинцова оштрафовали за неработающий лифт в феврале этого года. Организация потребовала у арбитража признать наказание незаконным, однако суд посчитал ответственность справедливой. Об этом рассказала глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

В феврале прокуратура и жилищные инспекторы обнаружили в доме № 3В на улице Сколковской в Одинцове неработающий лифт. Ведомство подало постановление о возбуждении административного дела в Госжилинспекцию. УК «Сервис 24» признали виновной и наложили штраф в размере 150 тысяч рублей. Организация попыталась обжаловать наказание в арбитражном суде.

Как рассказала Федина, доводы УК суд не принял и посчитал наказание справедливым, ведь компания не предоставила доказательств выполнения всех требований по управлению домом.

«В решении суда говорится: неисправность лифтового оборудования создает опасность для жизни и здоровья жильцов дома. Работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов относятся к обязанностям управляющей компании», — рассказала глава ведомства.

В результате разбирательств управляющая компания понесет заслуженную ответственность и заплатит штраф.

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