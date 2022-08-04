Суд признал законным наказание компании из Рузы за нарушения в добыче полезных ископаемых

«Омега-Сервис» занимается добычей полезных ископаемых в Рузе. Минэкологии региона наказал компанию за нарушение условий лицензий, которые могли привести к ущербу недрам земли. Суд в десятый раз отказал в удовлетворении апелляции.

Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, условие лицензии — создание технического проекта разработки участка недр и рекультивации нарушенной земли.

«В противном случае будет вестись практически бесконтрольное недропользование, которое нанесет значительный ущерб недрам. Компания проектную документацию не предоставила, за что была серьезно наказана», — пояснил он.

Нарушители не согласились с мнением министерства и пожали апелляцию в арбитражный суд. Он признал наказание законным. Оказалось, что это не первое нарушении компании: ранее их уже уличали в добыче полезных ископаемых на сельхозземлях.

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