Суд признал законным наказание компании из Богородского округа за нарушения в добыче полезных ископаемых

Компания «Леспром» нарушила условия лицензии на добычу полезных ископаемых в Богородском. В споре с Минэкологии региона она проиграла — суд признал наказание законным.

Нарушения были замечены на месторождении «Кашино». Глава министерства Тихон Фирсов объяснил, что «Леспром» не перевел земли в категорию, разрешающую использование недр. За это ее привлекли к административной ответственности. Компания попыталась опротестовать решение, однако арбитражный суд остался на стороне министерства.

Еще одна компания, которая допустила нарушения условий лицензии — «Омега-Сервис» в Рузе. Она также не смогла оспорить решение суда и была привлечена к ответственности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о создании в Подмосковье единого портала о бизнесе, туризме и услугах. Он позволит жителям быстро получить нужную информацию онлайн.