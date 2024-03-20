20 марта 2024, 23:28
Суд признал незаконным владение участком в СНТ «Институт» в Рузском городском округе
Решение Судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда по спору о законности владения землями в Рузском городском округе вступило в силу. Суд признал незаконным владение участком в СНТ «Институт».
По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, проверка, проведенная Межрайонной природоохранной прокуратурой, выявила, что участки имеют наложения с водоохранной зоной ручья. Речь шла о двух участках, которые принадлежали гражданам страны.
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Ведомство поддержало требования прокуратуры об изъятии части земель из незаконного владения и внесении в Единый госреестр недвижимости сведений об обременениях, которые накладывает Водный кодекс России.
Один из собственников подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия отклонила жалобу и вынесла решение изъять часть земель из незаконного владения.
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Суд
Руза
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